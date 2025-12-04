Aracın önünü kesti, ambulansın geçişini engelledi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir aracın önünü keserek arkadan gelen ambulansın geçişini engelleyen sürücünün sosyal medyada tepki çeken görüntülerin ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kimliği belirlenen Y.T., kısa sürede gözaltına alındı.

YENİ TRAFİK KANUNUN TEKLİFİ YOLDA

İlk kez Yeni Trafik Kanunu Teklifine girecek maddeye göre, geçiş üstünlüğü olan ambulans ve itfaiyeye yol vermeyenlerin, sürücü belgesi 30 gün süreyle geri alınacak, araçları 30 gün süreyle trafikten men edilecek. Ayrıca Geriye doğru 5 yıl içinde aynı ihlali 2. kez işleyenlerin sürücü belgeleri iptal edilecek.

"ANLIK ÖFKELERİNİZE YENİLMEYİN"

Konuya ilişkin açıklama yapan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Anlık öfkelerinize yenilmeyin. Trafik kuralları hepimiz için var. Hedefimiz, her sürücüye bir kural kitabı ezberletmek değil, her bireyin içinde bir vicdan rehberi oluşturmaktır. Saygısızca araç kullananları, ambulansa yol vermeyenleri lütfen 112 Acil Çağrı Merkezimize bildirelim. Biz Gereğini Yaparız" dedi.