Aracına binerken öldürülmüştü: Yunus Atabey cinayetinde tutuklu sayısı 9’a yükseldi

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesi Kamışlı Bulvarı'nda 11 Kasım gecesi bir yakınının iş yerini ziyaret ettikten sonra aracına binmek üzere olan Yunus Atabey, başka bir araçtan inen saldırganın tabancalı saldırısına uğradı. Atabey hayatını kaybederken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Atabey, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili geniş kapsamlı bir soruşturma başlatılırken, İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile güvenlik kamerası görüntülerini detaylı bir şekilde incelemeye aldı.

Yapılan çalışmalar sonucu, yakalanan 2 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Atabey'e yönelik saldırı anları güvenlik kameralar tarafından da kaydedilirken, 7 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen 7 kişi daha tutuklanırken, saldırıyla ilişkin tutuklu sayısı da 9'a yükseldi.