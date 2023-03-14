Araçtan inip kurşun yağdırdı.. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

Gaziosmanpaşa Yeni Mahalle'de bugün öğlen saatlerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. İki araç trafikte seyir halindeyken öndeki aracın arka koltuğundan inen bir kişi arkadaki aracın ön koltuğunda oturan kişinin yanına gidip ön camdan peş peşe ateş etti.

Silahı tutukluk yapmasına rağmen 5 el ateş eden şahıs ardından hiçbir şey olmamış gibi indiği araca binip devam etti. O dehşet anları çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.

İsminin Yasin K. olduğu öğrenilen kişi aynı araçta bulunan başka biri tarafından hemen hastaneye götürüldü. Sultangazi Haseki hastanesine kaldırılan yaralı Yasin K.'nın tedavisi devam ediyor.Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri kaçan şüphelinin peşine düştü. Beyaz sedan araçla kaçan şüpheli her yerde aranıyor.