Aradığı mutluluğu çiftçilikte buldu

Kütahya'nın Altıntaş ilçesine bağlı Alibey köyünde çiftçilikle uğraşan Ramazan Çelik (28) ve kuzeni Ahmet Çelik, tarımsal ve hayvancılık faaliyetleriyle ilgili çektikleri videolarla ilgi topluyor. Çanakkale'de Sosyal Bilgiler Öğretmenliği bölümünü bitirdikten sonra memleketi Kütahya'ya dönen Ramazan Çelik, kuzeni Ahmet Çelik ile birlikte tarımsal üretim ve hayvancılık yapmaya başladı. İki kuzen, köydeki arazilerinde mısır, şeker pancarı, arpa, buğday, yonca üretimi yapıyor, inekleri sağıp buzağıları besliyor.Sosyal medyada "Çelik Çiftliği" adıyla açtıkları hesapta 128 bin takipçi sayısına ulaştıklarını söyleyen Ramazan Çelik, kuzenleriyle birlikte ürettikleri birçok içerikle köy hayatını ve tarımsal üretimi takipçilerine tanıttıklarını anlattı. Sosyal medya aracılığıyla ulaştıkları birçok gence örnek olduklarını söyleyen Çelik, "Bazen attığımız videolar milyonlara ulaşırken, aslında köyde gençlerin var olabildiğini, aslında köyde gençlerin mutlu da olabildiğini, önyargıların aksine köyde olmanın kötü bir şey olmadığını gösterme misyonu edindik" diye konuştu.Çelik, "Maalesef köylerde oluşan genç nüfusun tersine göçü nedeniyle mesleğin devam etmemesi, tarımı yapan insanların yaş ortalamasının 60'lara ulaşmış olması gibi sebeplerden dolayı döndük. Sıfırdan bir işletme kurmadık. Aile işletmemizin devamlılığını sağlamak için köye döndük ve 5 yıldır tam zamanlı ve profesyonel olarak bu işe devam ediyoruz" dedi.Çelik, "Ben üniversitesini okumuş, sosyal çevresini edinmiş, istese bir büyükşehirde yaşıtlarım gibi kendi mesleğini yapabilecek konuma gelmiş bir genç olarak daha faydalı olmak için ata topraklarına döndüm. Atanamadığım için köye döndüğümü düşünenlerin aksine ben üniversiteyi de okuyup bilinçli üretim yapmak istedim. Atalarımızın devam ettirdiği geleneksel yöntemleri baştan sona yanlış deyip silmek yerine onların tecrübelerini bilimle sentezlemeye çalışıyoruz. Biz genç olarak üretime döndüysek yeni bir bakış açısı ve yenilikleri de getirmemiz gerekiyor" diye konuştu.