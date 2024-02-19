Haberler Yaşam Haberleri Batuhan A.'nın kayıp personelini arama çalışmaları sürüyor! Mürettebat kamaralarının olduğu güverteye giriliyor
Giriş Tarihi: 19.2.2024 12:03 Son Güncelleme: 19.2.2024 12:26

Batuhan A.'nın kayıp personelini arama çalışmaları sürüyor! Mürettebat kamaralarının olduğu güverteye giriliyor

Marmara Denizinde batan Batuhan A. isimli yük gemisinin kayıp 5 mürettebatını arama çalışmalarında 5’nci güne girildi. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçlar, sabah 08.30 itibari ile gemi batığına dalış yaptı. Dalgıçlar, sancak koridoruna girmeyi başardığı güvertede mürettebat kamaralarına ulaşmaya çalışacak.

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Batuhan A.’nın kayıp personelini arama çalışmaları sürüyor! Mürettebat kamaralarının olduğu güverteye giriliyor

Marmara adasından yüklediği bin 250 ton mermer tozuyla Gemlik'e doğru yola çıkan ve 15 Şubat sabahı batan Batuhan A. isimli gemide 6 mürettebat bulunuyordu. Geminin acil çağrı sinyalinin ardından bölgeye hareket eden ve hemen arama kurtarmalarına başlayan ekipler, 56 sonra gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedenine gemi içinde ulaşmıştı.

Kalan 5 mürettebatın da gemi içinde olabileceğini değerlendiren dalgıçlar, denizin 51 metre derinliğindeki batığa dalışlarını 5'nci günde de sürdürüyor. Gece gerçekleştirilen son dalışta, mürettebat kamaralarının bulunduğu güverteye kısmen girmeyi başaran ekipler, tüm kamaralara girmeye çalışacak. Diğer yandan yaklaşık 850 arama kurtarma ekibi ise, havadan, karada ve denizde arama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Batuhan A.'nın kayıp personelini arama çalışmaları sürüyor! Mürettebat kamaralarının olduğu güverteye giriliyor
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