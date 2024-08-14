Aranan şahsın saklandığı yer jandarmayı bile şok etti!

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerde 2 ayrı suç kaydı bulunan ve 'kendi kullanımı için ihtiyaç duyduğu esrarı elde etmek amacıyla kenevir ekimi yapmak, tutuklunun kaçması' suçlarından M.C.A. isimli şahsın 4 yıl 10 ay hapis cezası ile arandığı tespit edildi. Ekipler, şüphelinin Çobanlar ilçesindeki ikametine girdiğini ve çıkmadığını fark etti. Eve baskın düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada ise şahsı bulamadı. Evin bahçesindeki saman balyalarından şüphelenen ekipler, balyaları kaldırdıklarında ise şok edici bir manzarayla karşılaştı.