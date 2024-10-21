Arazi kavgasında ağabeyini öldürdü

Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde arazi anlaşmazlığı sebebiyle U.B. ile abisi Ş.B. arasında çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Dün yaşanan olay sırasında, U.B. ağabeyi Ş.B. 'yi bıçakla yaraladı. Ş.B. kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan şüpheli, jandarmanın çalışmaları sonucunda Şehitkâmil ilçesinde bulunan akrabası C.A 'nın evinde yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin kaçmasına ve saklanmasına yardım ve yataklık eden 4 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Ağabeyini öldüren U.B. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilirken, kaçmasına yardım eden C.A., Ş.A., S.B. ve M.A. ise "Suçluyu Kayırma" suçu kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.