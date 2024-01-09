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Giriş Tarihi: 10.1.2024

Arazi kavgasında kardeşini vurdu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Arazi kavgasında kardeşini vurdu
İzmir'in Çeşme İlçesine bağlı Germiyan Mahallesi'nde yaşayan N.B. ve M.B. kardeşler arasında önceki gün akşam saatlerinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada üzerinde taşıdığı tabancayı çıkaran N.B., ağabeyi M.B.'yi bacağından vurarak yaraladı. N.B. jandarma ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alındı. Aynı mahallede, önceki gün de eski muhtar Şadan Kaya, arazi anlaşmazlığı sebebiyle komşuları Bilen ve Emine Dolma çifti ile tartışmıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesi nedeniyle Şadan Kaya, Dolma çiftine tabanca ile ateş açmış, Bilen Dolma olay yerinde yaşamını yitirmişti. Kaya ise gözaltına alınmıştı.

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Arazi kavgasında kardeşini vurdu
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