Arazöz otomobilin üzerine devrildi: 3 yaralı

Balıkesir'in Manyas ilçesine bağlı Kırsal Çakırca Mahallesi'nde çıkan orman yangınına giden Doğukan Aydın yönetimindeki arazöz, karşı yönden gelen Ruşen Koç'un kullandığı otomobille karşılaştı. Aydın, yolun dar olması nedeniyle geçmek için manevra yaparken, otomobilin üstüne devrildi. Kazada sürücüler ile Ruşen Koç, Doğukan Aydın ve orman memuru Serkan Uzuner bulundukları yerde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından çıkarılan yaralılar, Manyas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olduğu öğrenildi.