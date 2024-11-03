Arbedede vurulan genç kurtarılamadı

Küçükçekmece'de, halı sahadan dönerken, husumetliler arasında çıkan silahlı kavga sırasında serseri kurşunla başından vurulan genç tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gültepe Mahallesi Bağlar Caddesi'nde iki gün önce iki grup arasında çıkan silahlı kavga esnasında otomobille caddede ilerlerken başına kurşun isabet eden 19 yaşındaki Muhammed Mutluay, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen vefat etti. Oğlunun vefatından ötürü çok büyük üzüntü yaşadıklarını söyleyen acılı baba Tanju Mutluay, "Yetkililerden bir an önce suçluların bulunmasını, en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum. Oğlum çiçek gibiydi, pırıl pırıldı. Ben şimdi onun ölüsünü öptüm. Oğlumun canına kıyanlar 3 sene yatıp dışarı çıkmasınlar" dedi.