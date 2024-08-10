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Giriş Tarihi: 10.8.2024 11:25 Son Güncelleme: 10.8.2024 12:21

Belediye başkanının şoförü bıçaklanarak öldürüldü! Koruması ağır yaralı!

Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demirin şoförü Günday Hoş, dün gece çıkan tartışmanın ardından göğsüne aldığı bıçak yarası ile olay yerinde hayatını kaybederken ederken belediye başkanı Demir’in koruması Volkan Gök’ün ağır yaralı olduğu ve Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Belediye başkanının şoförü bıçaklanarak öldürüldü! Koruması ağır yaralı!

Ardahan Belediyesinde çalışan ve resmi polis koruması verilmeyen CHP'li Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir'in özel korumalığını yapan Volkan Gök, şoförü Güntay Hoş ve Sezer Keleş isimli Ardahan Belediyesi temizlik işçisi gece saat 01.00 sırlarında gittikleri Damal Seyitören köyü sınırları içinde ki Ulgar Dağının eteğinde ki bir restoranda bilinmeyen bir nedenle tartıştılar. Seyitören (Seyd-i Viran) köylü oldukları öğrenilen Şafak Atmaca ile Kadir Sırbudak oturdukları masanın yanındaki masada oturan Ardahan Belediye Başkanının şoförü ve koruması olan Günday Hoş ile Volkan Gök ile bilinmeyen bir nedenle tartışamaya başladıkları ve tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine bıçakların konuştuğu öğrenildi.

Yaşanan olayda bıçaklanarak öldürülen Günday Hoş'un Ardahan Belediyesi eski Belediye Meclis Üyesi İstif Hoş'un oğlu olduğu da öğrenilirken, hayatını kaybeden Hoş'un Ardahan Belediyesinde istifasını istemek üzere olduğu ve Ardahan'dan ayrılıp, Bursa'ya yerleşmeye hazırlandığı da alınan diğer bilgiler arasında oldu.

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Belediye başkanının şoförü bıçaklanarak öldürüldü! Koruması ağır yaralı!
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