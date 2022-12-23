SON DAKİKA: ARDAHAN DEPREM! Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık AFAD-Kandilli son depremler listesi

Ardahan deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklandı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü de açıklandı. Kandilli son depremler listesi ile AFAD son depremler ekranı ziyaret ediliyor. Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıtlandı. İşte, Ardahan deprem son dakika bilgileri…
SON DAKİKA: ARDAHAN'DA DEPREM!
Depremin merkez üssü Göle Ardahan olarak açıklanırken şiddeti 3.5 olarak belirlendi.
Deprem saat 10.04 sularında gerçekleşti.
Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi ulaşmadı.
Ardahan Depremi AFAD tarafından şöyle duyuruldu:
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) December 23, 2022
Büyüklük:3.5 (Mw)
Yer:Göle (Ardahan)
Tarih:2022-12-23
Saat:10:04:30 TSİ
Enlem:40.78 N
Boylam:42.81 E
Derinlik:10.62 km
Detay:https://t.co/Brp5i9ycvC@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?
Ülke genelinde yaşanan küçük ve büyük şiddetli sarsıntılar deprem mi oldu sorusu ile araştırılıyor. Konuyla ilgili cevaplar AFAD ve Kandilli son depremler listesinde yer alıyor.