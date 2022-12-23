SON DAKİKA: ARDAHAN DEPREM! Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık AFAD-Kandilli son depremler listesi

Ardahan deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklandı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü de açıklandı. Kandilli son depremler listesi ile AFAD son depremler ekranı ziyaret ediliyor. Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıtlandı. İşte, Ardahan deprem son dakika bilgileri…