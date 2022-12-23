Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: ARDAHAN DEPREM! Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık AFAD-Kandilli son depremler listesi
Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:34 Son Güncelleme: 23.12.2022 10:34

SON DAKİKA: ARDAHAN DEPREM! Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık AFAD-Kandilli son depremler listesi

Son dakika Ardahan deprem haberi ile gündemde. Depremin merkez üssü ve şiddeti şehrin sakinleri tarafından sorgulanmaya başladı. AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile araştırılan konuyla ilgili olarak Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıt aramaya başladı. İşte, 23 Aralık Ardahan deprem son dakika haberleri…

SON DAKİKA: ARDAHAN DEPREM! Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık AFAD-Kandilli son depremler listesi

Ardahan deprem ile sarsıldı. Depremin büyüklüğü AFAD tarafından 3.5 olarak açıklandı. Bugün sabah saatlerinde meydana gelen depremin merkez üssü de açıklandı. Kandilli son depremler listesi ile AFAD son depremler ekranı ziyaret ediliyor. Ardahan'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde soruları yanıtlandı. İşte, Ardahan deprem son dakika bilgileri…

SON DAKİKA: ARDAHAN'DA DEPREM!

Depremin merkez üssü Göle Ardahan olarak açıklanırken şiddeti 3.5 olarak belirlendi.

Deprem saat 10.04 sularında gerçekleşti.

Depremle ilgili can ve mal kaybı bilgisi ulaşmadı.

Ardahan Depremi AFAD tarafından şöyle duyuruldu:

KANDİLLİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

DEPREM Mİ OLDU, NEREDE, KAÇ ŞİDDETİNDE?

Ülke genelinde yaşanan küçük ve büyük şiddetli sarsıntılar deprem mi oldu sorusu ile araştırılıyor. Konuyla ilgili cevaplar AFAD ve Kandilli son depremler listesinde yer alıyor.

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SON DAKİKA: ARDAHAN DEPREM! Ardahan’da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? 23 Aralık AFAD-Kandilli son depremler listesi
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