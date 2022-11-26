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Giriş Tarihi: 26.11.2022 18:12 Son Güncelleme: 26.11.2022 18:33

Ardahan'da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Ardahan'da bir otomobil şarampole yuvarlandı.Kazada sürücü Uzman Jandarma Kürşat Kara yaşamını yitirdi.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahan’da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti

Edinilen bilgilere göre kaza bu sabah Ardahan'ın Hanak ilçesinde bulunan mesire alanında bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Hanak mesire alanında bir otomobilin şarampole yuvarlandığı yönünde ihbar yapılması üzerine bölgeye sağlık ekipleri, AFAD ve Jandarma ekipleri gönderildi. Aracın takla atarak şarampole yuvarlandığı tespit eden ekipler otomobilde bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtiler. Yapılan çalışmalar sonucunda kazada hayatını kaybeden kişinin Hanak İlçe Jandarma Komutanlığı trafik bürosunda görevli 2 çocuk babası uzman jandarma Kürşat Kara olduğu belirlendi.

Uzman Jandarma Kürşat Kara'nın Aksaray iline kayıtlı olduğu, yapılacak otopsinin ardından cenazesinin memleketine gönderileceği öğrenildi.

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Ardahan'da şarampole yuvarlanan otomobilde 1 kişi hayatını kaybetti
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