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Giriş Tarihi: 14.7.2022 16:19 Son Güncelleme: 14.7.2022 16:47

Ardahanlı apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

18 yaşındaki Ardahanlı apranti Uğurcan Demirbaş, Bursa'da denizde at yüzdürürken boğularak hayatını kaybetti.

Mehmet AVŞAR Mehmet AVŞAR
Ardahanlı apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti

Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen olayda 18 yaşındaki genç apranti Uğurcan Demirbaş denizde at yüzdürdüğü sırada boğuldu. Demirbaş, 3 arkadaş ile birlikte antrenman yaptırmak için eğerli atıyla birlikte sahile gittiği, atın üzerinde deniz içerisinde gezdiği sırada hayvanın aniden ürkmesiye suya düşerek dalgalar arasında kaybolduğu öğrenildi.

Arkadaşları denizde yüzerek yaklaşık 20 -23 dakika sonra sudan çıkarılan Demirbaş'ın tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak, hayatını kaybettiği öğrenildi.

Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, memleketi Ardahan'a getirilen genç aprantinin naşı bugün ikindi mamazaına müteakip Ardahan Merkez Halilefendi Mahallesi mezarlığında toprağa verilecek.

TÜRKİYE JOKEY KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Türkiye Jokey Kulübü'nden (TJK) yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı: ''Sahalarımızın genç aprantilerinden Uğurcan Demirbaş'ın, 13 Temmuz Çarşamba günü Bursa'da geçirdiği elim bir kaza sonucu hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız"

85 YARIŞTA AT BİNDİ

2004 yılında Ardahan'da doğan Demirbaş, Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi'nden 2020 yılında mezun oldu. İlk yarışına 27 Kasım 2020'de Bursa Osmangazi Hipodromu'nda katılan ve toplam 85 yarışta at binen Demirbaş, ilk ve tek birinciliğini Bursa Osmangazi Hipodromu'nda 13 Haziran 2022'de Kademova isimli safkanla elde etmişti.

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Ardahanlı apranti Uğurcan Demirbaş hayatını kaybetti
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