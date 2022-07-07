Arefe günü PTT açık mı, çalışma saatleri nasıl? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi?

"Arefe günü PTT açık mı" sorusu yanıt aramaya başladı. Kargo, fatura ve devlet desteği gibi birçok konuda hizmet veren PTT bayram ve arefe günü için çalışma saatlerini belirledi. Resmi tatil günlerinde işlem yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi? İşte PTT çalışma saatleri…