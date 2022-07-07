Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü PTT açık mı, çalışma saatleri nasıl? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 12:48 Son Güncelleme: 7.7.2022 12:50

Arefe günü PTT açık mı, çalışma saatleri nasıl? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi?

Arefe günü PTT açık mı, çalışma saatleri nasıl? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi?

Kurban Bayramı tarihleri resmi tatil olarak değerlendirileceğinden bankalar, kargolar, noterler ve postaneler için sorgulamalar başladı. Kargo gönderecekler ya da ödeme yapacaklar “arefe günü PTT açık mı kapalı mı” sorusuna yanıt aramaya başladı. Bayramda PTT çalışma saatleri için araştırmalar başladı. Peki, Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi?

"Arefe günü PTT açık mı" sorusu yanıt aramaya başladı. Kargo, fatura ve devlet desteği gibi birçok konuda hizmet veren PTT bayram ve arefe günü için çalışma saatlerini belirledi. Resmi tatil günlerinde işlem yapmak isteyenler araştırmalara başladı. Peki, Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi? İşte PTT çalışma saatleri…

AREFE GÜNÜ PTT AÇIK MI?

Kurban Bayramı tatili arefe gününün yarısından başlayarak 4,5 gün sürecek. Böylece resmi tatil günlerinde çalışmayan PTT de arefe gününün yarısında hizmet vermeyecek.

Öğleden sonra bayram tatiline girecek PTT kargo, bayram süresi boyunca çalışmayacak. Buna göre PTT, 8 Temmuz 2022 Cuma günü saat 12.30'a kadar hizmet verecek.

PTT ÇALIŞMA SAATLERİ 2022

Hafta içi: 08:30- 17:30

Öğle arası: 12:30- 13:30

Hafta sonu Cumartesi günü sadece belirli bölgelerdeki PTT şubeleri 13.30 kadar hizmet vermektedir.

PTT kargo Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

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Arefe günü PTT açık mı, çalışma saatleri nasıl? 2022 Kurban Bayramı ve arefe günü PTT kargo çalışıyor mu, tatil mi?
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