Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:35 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:35

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Kurban bayramında ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, 9 gün tatil mi?

Kurban Bayramı tatili, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte 9 güne uzatıldı. Vatandaşlar da arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak gibi soruları yöneltmeye başladılar. Bankada işlemlerini gerçekleştirmek zorunda kalan vatandaşlar, sorunun cevabına göre daha hızlı hareket etmek istiyorlar. Peki, bayramda ve arefede bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? İşte detaylar!

Kurban Bayramı tatili bu hafta sonu itibariyle başlıyor ve bayram vatandaşların birçok sorusunu beraberinde getiriyor. Kurban Bayramı için geri sayılırken bayramda ve arefe günü bankalar çalışıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? İşte Kurban Bayramı hakkında detaylar!

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI? 8 Temmuzun öğleden sonrası resmi tatil olarak geçiyor. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebepler öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak. Daha sonra bankalar İki hafta sonra pazartesi, yani 18 Temmuza kadar kapalı olacak.