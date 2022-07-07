Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Kurban bayramında ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, 9 gün tatil mi?

Kurban Bayramı tatili bu hafta sonu itibariyle başlıyor ve bayram vatandaşların birçok sorusunu beraberinde getiriyor. Kurban Bayramı için geri sayılırken bayramda ve arefe günü bankalar çalışıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? İşte Kurban Bayramı hakkında detaylar!
8 Temmuzun öğleden sonrası resmi tatil olarak geçiyor. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebepler öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak. Daha sonra bankalar İki hafta sonra pazartesi, yani 18 Temmuza kadar kapalı olacak.
Bayramda bankalar tamamen tatil olacak. Bunun sebebi de Kurban Bayramının resmi tatil olmasıdır.
Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı