Haberler Yaşam Haberleri Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Kurban bayramında ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, 9 gün tatil mi?
Giriş Tarihi: 7.7.2022 09:35 Son Güncelleme: 7.7.2022 09:35

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Kurban bayramında ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, 9 gün tatil mi?

Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Kurban bayramında ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, 9 gün tatil mi?

Kurban Bayramı tatili, geçtiğimiz hafta kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarıyla birlikte 9 güne uzatıldı. Vatandaşlar da arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak gibi soruları yöneltmeye başladılar. Bankada işlemlerini gerçekleştirmek zorunda kalan vatandaşlar, sorunun cevabına göre daha hızlı hareket etmek istiyorlar. Peki, bayramda ve arefede bankalar açık mı, saat kaça kadar açık? İşte detaylar!

Kurban Bayramı tatili bu hafta sonu itibariyle başlıyor ve bayram vatandaşların birçok sorusunu beraberinde getiriyor. Kurban Bayramı için geri sayılırken bayramda ve arefe günü bankalar çalışıyor mu sorusunun cevabı merak ediliyor. Peki, arefe günü bankalar açık mı? İşte Kurban Bayramı hakkında detaylar!

AREFE GÜNÜ BANKALAR AÇIK MI, KAPALI MI?

8 Temmuzun öğleden sonrası resmi tatil olarak geçiyor. Bankalar resmi tatillerde kapalı oluyor. Bu sebepler öğle molasına girene kadar özel sektördeki bankalar açık olacak. Daha sonra bankalar İki hafta sonra pazartesi, yani 18 Temmuza kadar kapalı olacak.

AREFE GÜNÜ BANKALAR SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

Arefe günü bankalar öğle saatine kadar açık. Öğle molasından itibaren bankalar kapalı olacak.

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye

BAYRAMDA BANKALAR TATİL Mİ?

Bayramda bankalar tamamen tatil olacak. Bunun sebebi de Kurban Bayramının resmi tatil olmasıdır.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurban Bayramı Arifesi: 8 Temmuz 2022 Cuma

Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Kurban Bayramı 2. Gün: 10 Temmuz 2022 Pazar

Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz 2022 Pazartesi

Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz 2022 Salı

Hilal Olsun Türkiye
Hilal Olsun Türkiye
ARKADAŞINA GÖNDER
Arefe günü bankalar açık mı, kapalı mı olacak? Kurban bayramında ve arefe günü bankalar çalışıyor mu, 9 gün tatil mi?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA