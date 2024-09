Arı gibi çalıştılar doktor olacaklar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Büyükçiftlik beldesinde yaşayan Can Yurtseven ile Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu köyünde yaşayan Rojhat Özer, geçen yıl lise eğitimlerini tamamladı. Girdikleri Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'nda istedikleri bölüme yerleşemeyen Yurtseven çiftçilik yapan ailesine, Özer ise arıcılık yapan babasına yardım etmeye başladı. Bu süreçte eğitimlerini de ihmal etmeyen ve tekrar sınava hazırlanan iki genç, buldukları her fırsatı ders çalışarak değerlendirdi. Eksik oldukları konularda öğretmenlerinden destek alan, gece geç saatlere kadar soru çözen öğrenciler, yaşadıkları zorluklara rağmen yılmadan çalışarak hayalini kurdukları tıp fakültesine yerleşti.Sınavda 484,641 puan alan ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne yerleşen Yurtseven "Ailemiz 11 nüfuslu. Ben beşinci çocuğum. Babam çiftçilikle uğraşıyor. Sınav sürecinde gündüz babama yardım ediyordum, akşam da geç saatlere kadar ders çalışıyordum. Bazen elektrikler kesilince mum ışığında çalışmayı sürdürüyordum. İlham kaynağım ablalarım oldu.Sürekli çalışıyorlardı. Çok zor koşullarda okuduk ama şu an çok mutluyuz" dedi. 10 kardeşin en küçüğü olan Özer ise 481,375 puan olarak Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesine yerleştiğini belirtti. Özer, "Köyümüzde hiç doktor yoktu. İnşallah ilk doktor olarak ben köyüme hizmet edeceğim. Çok zorlu ve yoğun bir süreçti benim için. Çok zorlandım ama çok şükür istediğim bölüme yerleştim. Mutluyum" diye konuştu. AA