Arıc’ın ölümünde cinayet şüphesi

Kilis'te evlerine yakın bir parkta oyun oynarken kaybolan ve 24 saat sonra metruk bir binadaki su kuyusunda cesedi bulunan 2 yaşındaki Suriye uyruklu Arıc Aljorukh'un ölümü şüpheli bulundu. Cumhuriyet Başsavcılığı olayı çok yönlü soruşturmaya başlarken, Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kuruldu. Polis ekipleri, olayın meydana geldiği eski ve kullanılmayan binanın giriş kapısının kapalı olması ve kuyunun ağzının yerden yaklaşık 1 metre yükseklikte ve kapalı bulunması nedeniyle cinayet ihtimali üzerinde duruyor. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki tüm güvenlik kameralarını titizlikle incelemeye aldı.