Arınç LGS şampiyonlarını kahvaltıda ağırladı

28 Haziran'da sonuçları açıklanan Liselere Giriş Sınavı'nda Yunusemre'den dört öğrenci tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan almıştı. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle kahvaltıda bir araya geldi. Öğrencileri başarıları için tebrik eden Arınç, "Hepinizle gurur duyuyoruz. İnşallah başarılarınızın devamı gelecektir. Zorlu bir sınav döneminden çıktınız. İyi bir tatili hak ettiniz." dedi. Eğitim ve öğretimde sınav odaklı başarının her şey olmadığını ifade eden Arınç, "Sizin gibi pırıl pırıl kardeşlerimizin düzgün insanlar olarak yetişmesinin yanı sıra akademik başarı da kazanması hepimizi çok mutlu ediyor" dedi.

HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ

Kahvaltıya katılan öğretmenlere, okul idarecilerine, İlçe Milli Eğitim Müdürü ve yöneticilerine de seslenen Arınç; "Büyük fedakarlıklar yaparak genç nesillerin yetişmesini sağlıyorsunuz. Sizlere ne kadar teşekkür etsek az" ifadelerini kullandı. Kahvaltı sonrası başarılı öğrencilere hediye takdim eden Arınç, öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kahvaltıya Yunusemre AK Parti İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Yunusemre AK Parti Kadın Kolları Başkanı Hacer Hazar ve Yunusemre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş da katıldı.