’Arkadaş’, Meksika’da Türk bayraklı yelekle görev yapacak

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremler sonrası Meksika Milli Savunma Bakanlığı arama kurtarma ekibi, Adıyaman'da görev yaptı. Enkazdan 2 kişiyi sağ çıkaran ekipte görevli arama kurtarma köpeği 'Proteo' yaşlılık ve iklim koşulları nedeniyle 10 Şubat'ta öldü. 9 yaşındaki köpeğin hayatını kaybettiği 10 Şubat'ta Adıyaman'da evcil ve sokak hayvanlarının tedavisi için gönüllü görev yapan Ankara Telepati Hayvan Hastanesi veterinerleri Güven Kurnaz ve Deniz Çayır, Ankara'ya dönüşte Proteo'nun anısını yaşatmak için harekete geçti. Veteriner hekimler, Meksika Büyükelçiliği ile iletişime geçerek Proteo'nun cinsinde bir köpek hediye etmek istediklerini söyledi. Meksika tarafının bunu kabul etmesi üzerine Kurnaz ve Çayır, çiftlikten sahiplendikleri 2 aylık Alman çoban köpeğini, bakım ve kontrollerini yaptıktan sonra Meksika Büyükelçiliği'ne teslim etti.1 Mayıs'ta 12 saatlik yolculuğun ardından Meksika'ya götürülen köpeğin ismi için okullarda anket düzenlendi. Anket sonucu köpeğe 'Arkadaş' ismi verildi. Arkadaş için Meksika'da halk ve öğrencilerin de katılımıyla askeri tören düzenlendi. Törende üzerinde Türk bayrağı bulunan ve 'Arkadaş' yazan yelek giydirilen köpek, büyük ilgi gördü. Proteo'nun anısını yaşatacak olan Arkadaş, 6 aylık eğitimin ardından Türk bayraklı yelekle Meksika Milli Savunma Bakanlığı'nda arama kurtarma köpeği olarak görev yapacak.DHA'ya konuşan veterinerlerden Güven Kurnaz, Proteo öldüğünde Adıyaman'da gönüllü olarak çalıştıklarını ve büyük üzüntü yaşadıklarını söyledi. Kurnaz, "Proteo deprem bölgesinde enkazdan can kurtarırken öldü. Biz de o sırada Adıyaman'da gönüllü çalışıyorduk. Onun anısını yaşatmak, vefa borcumuzu ödemek için yavru köpeğimizi Meksika'ya gönderdik. Ciddi bir felaket yaşadık. Meksika'dan buraya gelip burada arama kurtarma yapan ve hayatını kaybeden Proteo'nun yerine bir köpek hediye etmek istedik. Türk halkı ve Meksika halkının bundan etkileneceğini düşündük. Proteo'nun Türkiye'de ölmesi nedeniyle bizim de aklımıza aynı cins bir köpek hediye etmek geldi. Meksika Büyükelçiliği'ne gittik ve yetkililer ile görüştük, onlar da çok mutlu olacaklarını onur duyacaklarını söylediler. Bir çiftlikten Alman çoban kurt köpeği sahiplendik. Hastanemizde tüm tedavi aşılarını yaparak, Meksika'ya gitmeye hazır hale getirdik. Meksika devleti çok mutlu oldu" dedi.Kurnaz, köpeğe 'Arkadaş', 'Yardım' ve 'Proteo 2' seçenekleri arasından kendi önerileri olan 'Arkadaş' ismi verildiğini söyleyerek, "Bu ismi vererek bizlere minnet duyduklarını söylediler. Arkadaş, Meksika halkı tarafından havalimanında Türk bayrakları ile karşılandı. Meksika Savunma Bakanlığı tarafından çocukların ve Meksika halkının da olduğu büyük bir askeri tören düzenledi. Herkes üzerinde Proteo ve Türk bayrağının olduğu kıyafetler ile Arkadaş'ı karşıladı. Biz karşılama törenini görünce çok duygulandık, gözyaşlarımızı tutamadık. Gerçekten onur verici bir olay. Arkadaş, Proteo'nun yerini tutmaz elbette; ama gerçekten Arkadaş'ın o ülkede olmuş olması bizim acımızı bir nebze hafifleteceğini düşünerek böyle bir karar verdik. Arkadaş emekli olana kadar üzerinde Türk bayrağı olan üniforması ile görev yapacak. 6 ay sürecek eğitimin ardından Meksika Savunma Bakanlığı bünyesinde göreve başlayacak" diye konuştu.