Arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli genç hastanede yaşamını yitirdi

CAN ÇEKİŞİRKEN DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ

Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Muhammet Ali Aslan, yaşam mücadelesini 6 gün sonra kaybetti. Hastanede kapısında evlatlarından gelecek olan müjdeli haberi bekleyen anne Kadar ile baba Cevdet Aslan acı haberlere adeta yıkıldı. Acılı baba bir önce gazetecilere evladının katili olan C.E.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, "Oğlumu tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darp etmiş. Oğlum can çekişirken etraftakilere 'Ambulans çağırmayın' deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir? Olay anında orada olan ağabeyinin de tutuklanmasını istiyoruz. Bu cani en ağır cezayı alsın" diye konuşmuştu. Aslan'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.