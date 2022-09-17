Arkadaşı tarafından bıçaklanan liseli genç hastanede yaşamını yitirdi

Adana'da sosyal medyada canlı yayın sırasında tartışıp buluştuğu arkadaşı C. E. (17) tarafından bıçaklanan lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan (17), hastanedeki yaşam mücadelesini 6 gün sonra kaybetti. Olaydan sonra yakalanıp tutuklanan katil zanlısı C.E.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen acılı baba Cevdet Aslan, "Oğlumu çağırıp tuzağa düşürerek bıçaklamış. Oğlum can çekişirken çevresindekilere 'Ambulans çağırmayın' deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir?" diyerek isyan etmişti.
6 YILLIK ARKADAŞLAR
Olay, 11 Eylül günü Seyhan ilçesinin Ova Mahallesi'nde meydana geldi. Lise öğrencisi Muhammed Ali Aslan ve 6 yıllık arkadaşı C.E. sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptıkları sırada tartıştı. Yayının ardından Aslan'ı arayan C.E. buluşmak istediğini söyledi. Genç çocuk buluşma noktasına geldiğinde C.E. tarafından bıçaklandı. Kanlar içinde yere yığılan Aslan'ın bir süre başında bekleyen C.E. daha sonra ağabeyiyle birlikte kaçıp kayıplara karıştı. Ağır yaralanan Aslan, hastaneye kaldırılırken saldırganlar polis tarafından yakalandı. İfadesi alınan zanlılardan C.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ağabeyi N.E. ise serbest bırakıldı.
CAN ÇEKİŞİRKEN DÖNER SİPARİŞ ETMİŞ
Hastanede yoğun bakımda tedavisi süren Muhammet Ali Aslan, yaşam mücadelesini 6 gün sonra kaybetti. Hastanede kapısında evlatlarından gelecek olan müjdeli haberi bekleyen anne Kadar ile baba Cevdet Aslan acı haberlere adeta yıkıldı. Acılı baba bir önce gazetecilere evladının katili olan C.E.'nin en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, "Oğlumu tuzağa düşürerek bıçaklamış. Yaralı halde darp etmiş. Oğlum can çekişirken etraftakilere 'Ambulans çağırmayın' deyip ardından yakındaki bir restorandan döner sipariş etmiş. Bu nasıl bir caniliktir? Olay anında orada olan ağabeyinin de tutuklanmasını istiyoruz. Bu cani en ağır cezayı alsın" diye konuşmuştu. Aslan'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.