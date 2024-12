Arkadaşını arabada öldürdü!

Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesinde park halindeki otomobil içinden tartışma sesleri yükseldi. Yusuf Zorlo, otomobilde bulunan A.S ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.S yanında taşıdığı bıçağı çıkarım Yusuf Zorlo'yu bıçakladı. Kavga seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobil içinde kanlar içinde bulunan Yusuf Zorlo'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Cinayet zanlısı A.S. ise olay yerine gelen ekipler tarafından elindeki bıçakla yakalandı. Yusuf Zorlo'nun cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.