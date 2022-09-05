Haberler Yaşam Haberleri Arkadaşını kurtardı kendisi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 5.9.2022 01:09

Arkadaşını kurtardı kendisi hayatını kaybetti

Adıyaman’da boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını kurtarmak için Kahta Çayı’na giren 30 yaşındaki Mustafa Batmaz arkadaşını kurtardıktan sonra akıntıya kapılarak hayatını kaybetti

İHA
Arkadaşını kurtardı kendisi hayatını kaybetti

Olay, öğleden sonra Kahta Çayı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre arkadaşlarıyla serinlemek için Kahta Çayı'na giren Mustafa Batmaz (30), boğulma tehlikesi geçiren arkadaşını fark edince onu kurtarmak için hemen müdahale etti. Arkadaşını kurtardıktan sonra bu defa da kendisi akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

Durumu fark eden arkadaşları ilk önce arama kurtarma çalışması yaptı. Başarısız olunca ihbarla olay yerine 112 Sağlık Ekipleri ile Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Dalgıç Ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen dalgıç ekiplerinin 4 saat süren çalışmasının ardından Mustafa Batmaz'ın cansız bedenine ulaşıldı. Sağlık görevlileri tarafından yapılan ilk müdahalede Mustafa Batmaz'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Mustafa Batmaz'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Kahta Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Arkadaşını kurtardı kendisi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA