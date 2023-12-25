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Giriş Tarihi: 26.12.2023

Arkadaşını öldürdü canlı yayında itiraf etti

Adana’da 2 haftadır kayıp olarak aranan Mustafa Hakkulu’nu arkadaşı İsa Dumlu’nun öldürdüğü ortaya çıktı. Dumlu, Müge Anlı’nın programında cinayeti işlediğini itiraf etti

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Arkadaşını öldürdü canlı yayında itiraf etti
Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 3 çocuk babası Mustafa Hakkulu (33), 13 Aralık'ta kayboldu. Ailesi, Hakkulu'nun bulunması için ATV'de Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı'na katıldı. Bu arada Hakkulu'nun en son arkadaşı İsa Dumlu (27) ile görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine Dumlu da programa davet edildi. Yayınlar sürerken, önceki gün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Postkabasakal Mahallesi'ndeki köprüden geçen bir vatandaş, dere yatağında bir ceset gördü. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, cesedin Mustafa Hakkulu'na ait olduğunu belirledi. Ensesinden tabancayla vurulduğu tespit edilen Hakkulu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.



ZANLI VE 2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Dün sabah Müge Anlı ile Tatlı Sert Programı yeniden yayına girdiğinde ise İsa Dumlu, Mustafa Hakkulu'nu öldürdüğünü itiraf etti. Cinayeti canlı yayında detaylarıyla anlatan Dumlu, "Olay günü otomobilimde alkol alıp gezdik. Tufanlı yolunda park ettim ve eşlerimiz hakkında dertleştik. Cep telefonumda eşimin fotoğraflarına bakarken eşimle birlikte olmak istediğini söyledi. Önce tartıştık, daha sonra tabancayı başına dayayıp tetiğe bastım. Öldürdükten sonra köprüden aşağıya attım. Sonra otomobili yıkadım ve kurşun izi bulunan ön camı değiştirdim" dedi. Polis, programa giderek İsa Dumlu'yu gözaltına aldı. Olayla ilgili olarak Kozan ilçesinde de 2 kişi gözaltına alındı.

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Arkadaşını öldürdü canlı yayında itiraf etti
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