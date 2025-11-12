Arkadaşının evinde ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde alkol aldığı iddia edilen üniversiteli Melisa Şengül (20) arkadaşlarının evinde ölü bulundu. Orta Mahalle'de yaşanan olayda Aydın Adnan Menderes Üniversitesi öğrencisi Melisa Şengül, arkadaşları K.E. (21) ve A.Ş. (21) ile alkol aldı. Sabaha doğru sızan gruptaki gruptaki K.E. ve A.Ş., kendilerine geldiklerinde Şengül'ün hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. K.E. ve AŞ.'yi ifadelerine başvurmak üzere emniyete götürülürken olay yeri incelemesinin ardından Şengül'ün cansız bedeni morga kaldırıldı.