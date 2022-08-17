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Giriş Tarihi: 17.8.2022

Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür

Aslıhan Sinem Çiçek’in annesi Remziye Çiçek: Yanlarına gittiği kız arkadaşları çelişkili ifade verdi. Arkadaşları doğruları söylerse cinayet aydınlanacak

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür
İzmir'de 26 Temmuz'da iş görüşmesine gittikten sonra kaybolan, ardından da Karşıyaka'da otoyol kenarındaki ormanlık alanda ağır yaralı halde bulunan Aslıhan Sinem Çiçek (18), ertesi gün hastanede öldü. Cinsel istismara uğradığı ve yüksek dozda uyuşturucu verildiği tespit edilen genç kızın yanında kanlı bıçakla yakalanan Burak Kaya tutuklandı. Annesi Remziye Çiçek SABAH'a konuştu:
Kızım öğlene kadar uyudu. 13.30-14.00 gibi evden çıktı. Akşam eve dönmeyince telefonla aradım ama cevap vermedi. Kız arkadaşını aradım, ulaşamadım. Karakoldan bizi Ege Üniversitesi Hastanesi'ne yönlendirdiler. Bir gün sonra da hayatını kaybetti. Eşim, kızımı morgda gördüğünde vücudunda morluklar olduğunu söyledi. Kızım sır saklamazdı. Son olarak yanlarına gittiği kız arkadaşları çelişkili ifadeler verdi. Kızımın, yanından motosikletle ayrıldığını söylüyorlar. Ama güvenlik kameralarında bir araçla ayrılıyorlar.
Kızımı almaya gelen aracı tanımıyoruz. Plakasını araştırıyoruz. Normalde arkadaşlarını tanıyorum ama kızımın yanında bulunan Burak Kaya ve ölmeden önce polise isimlerini verdiği 2 kişiyi tanımıyoruz. Kızım uyuşturucu kullanmazdı. Arkadaşları, doğruları söylerse cinayet aydınlanacak. Kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Canım yanıyor.
Öte yandan Kaya'nın polis ifadesinde Çiçek'i yolun ortasında bulduğunu ve olayla ilgisi olmadığını söylediği, ancak cep telefonunun kendisinde bulunmasını açıklayamadığı öğrenildi.

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Arkadaşları gerçeği anlatırsa cinayet çözülür
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