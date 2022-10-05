Arkadaşların şakası ölümle noktalandı

Tekirdağ'daişyerinde arkadaşıylaşakalaşırken marketkapısına çarpması sonrasıkarnına cam batangenç yaşamını yitirdi.Süleymanpaşa'nın KumbağMahallesi'ndeki bir zincirmarkette çalışan Berk B.(21) ile Resul Ilık (27), işyerinde şakalaşmayabaşladı. Ilık mağaza içindekendisini kovalayan Berk B.'den kaçmayabaşladı. İki arkadaş bir süresonra mağaza çıkış kapısına çarparakdüştü. Bu sırada kırılan kapıcamı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B.'nin dealnında kesik oluşturdu. Berk B. kendi imkanıyla,Ilık ise ambulansla hastaneye gitti. Ilık, hastanedekimüdahaleye rağmen kurtarılamadı.Berk B., tedavisinin ardından gözaltına alındı.Ilık'ın cenazesi memleketi Kayseri'ninYeşilhisar ilçesinde toprağa verildi.