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Giriş Tarihi: 5.10.2022

Arkadaşların şakası ölümle noktalandı

Arkadaşların şakası ölümle noktalandı
Tekirdağ'da işyerinde arkadaşıyla şakalaşırken market kapısına çarpması sonrası karnına cam batan genç yaşamını yitirdi. Süleymanpaşa'nın Kumbağ Mahallesi'ndeki bir zincir markette çalışan Berk B. (21) ile Resul Ilık (27), işyerinde şakalaşmaya başladı. Ilık mağaza içinde kendisini kovalayan Berk B.'den kaçmaya başladı. İki arkadaş bir süre sonra mağaza çıkış kapısına çarparak düştü. Bu sırada kırılan kapı camı, Ilık'ın sol alt karın kısmında Berk B.'nin de alnında kesik oluşturdu. Berk B. kendi imkanıyla, Ilık ise ambulansla hastaneye gitti. Ilık, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Berk B., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Ilık'ın cenazesi memleketi Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde toprağa verildi.

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Arkadaşların şakası ölümle noktalandı
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