Arkadaşlarıyla yüzmek için plaja giden lise öğrencisi boğuldu

Giriş Tarihi: 14.10.2025 12:50

Giresun'un Gedikkaya Mahallesi Çerkez Plajı'nda denize giren lise öğrencisi boğulma tehlikesi geçirdi. Genç öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Gedikkaya mahallesi Çerkez plajında meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza İnci, arkadaşları B.A.A. ve Y.C.G. ile birlikte yüzmek için plaja gitti. Hamza İnci, girdiği denizde bir süre sonra dalgalara kapıldı. İnci, orada bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

