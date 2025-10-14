Arkadaşlarıyla yüzmek için plaja giden lise öğrencisi boğuldu

Olay, Gedikkaya mahallesi Çerkez plajında meydana geldi. 16 yaşındaki lise öğrencisi Hamza İnci, arkadaşları B.A.A. ve Y.C.G. ile birlikte yüzmek için plaja gitti. Hamza İnci, girdiği denizde bir süre sonra dalgalara kapıldı. İnci, orada bulunan vatandaşlar tarafından denizden çıkarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Aksu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan İnci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.