Arnavutköy’de silahlı saldırı: 1’i ağır 2 yaralı

Olay, saat 19.30 sıralarında nadolu Mahallesi Yaşar Kemal Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yüzünü kar maskesiyle gizleyen şüpheli, elindeki silahla sokağa girerek Emirhan D.'ı hedef aldı. Şüpheli, koşarak takip ettiği Emirhan D.'ye defalarca ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde saldırıda ağır yaralandığı belirlenen Emirhan D. ile saldırı anında sokakta arkadaşlarıyla oyun oynarken koluna kurşun isabet eden Yusuf Z. ambulansla hastaneye kaldırıldı.