Art arda gelen depremler, sık ve şiddetli artçılar! İstanbul ve Sındırgı depremleri bize neyi anlatıyor: ’Fay valfi’ neyin habercisi? Prof. Dr. Osman Bektaş yanıtladı!

Aylar ve çalışma sistemleri, pek çok kişinin ilgi duyduğu ve merak ettiği konular arasında yer alıyor. Hangi fay nasıl depremler üretir? Depremin büyüklüğü, gerçekten fayın uzunluğuyla mı ilişkilidir? Bu sorular sıkça sorulurken, çok bilinmeyen başka bir konu daha gündeme gelmeye başladı. Milliyet'in haberine göre; 'Fay valfi' olarak adlandırılan ve Prof. Dr. Osman Bektaş'a göre her fayda bulunan bu yapı, sismik hareketleri ve birçok doğal süreci etkileyebiliyor. Bu yapılar, yeryüzünde gözle görülmeseler de bilimsel yöntemlerle ölçülebilen aktivitelerden.

Dahası, ülkemizin birçok bölgesinde önemli bir ekonomik kaynak olan termal turizm de bu jeolojik aktiviteyle doğrudan bağlantılı olabilir. Yani 'sıcak su' varlığı, bir yandan şifa sunarken bir yandan da fay ve deprem adına bir işaret. Peki ama bu nasıl mümkün? Prof. Dr. Osman Bektaş'ın, özellikle geçen 23 Nisan'da İstanbul'da meydana gelen 6.2 ve 10 Ağustos'ta Sındırgı'daki 6.1 büyüklüğündeki depremlerle açıkladığı bu jeolojik aktivite ne anlama geliyor? Fay valfini, sürünme hareketini ve yüzeye yaklaşan sıcak suyu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaş, "Büyük deprem gerilimini engelliyor olabilir" diyerek anlattı.