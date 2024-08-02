Artan ishale karşı yoğurt ve bol su

Yaz aylarında sıcak havanın etkisiyle çoğalan bakteri ve virüslerin su ve gıda kaynaklı enfeksiyonları tetikleyerek ishal ve kusma vakalarını artırdığını belirten uzmanlar, ishalin yanına eğer kusma, kas ağrıları ve ateş eklenmiyorsa yoğurt gibi probiyotik içerikli yiyecekler tüketilerek ve bol su içilerek hastalığın atlatabileceğini belirtti.Türk Pediatri Kurumu Başkanı, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş, ishalin genellikle besin ve su kaynaklı olduğunu, sıcakta besinlerin daha kolay bozulabildikleri için mikrop üreme riskinin daha yüksek olduğunu söyledi. Çocukların durumdan daha fazla etkilendiğini, ishale kusma ya da ateşin de eşlik edebileceğini vurgulayan Çokuğraş, bu ishallerin çoğunlukla rota virüsü, adenovirüs ya da buna benzer virüs kökenli olduğuna yer verdi.Biruni Üniversitesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Alihan Oral, "İshalin yanında ateş, kas ağrısı varsa, ishal sayısı çok fazlaysa, sıvı kaybı nedeniyle tansiyon düşüklüğü yaşıyorsa, ishal durumu 3, 4, 5 günün üzerine çıktıysa mutlaka bir hekime görünülmesi gerekiyor" tavsiyelerinde bulundu. Doç. Dr. Oral, hafif geçen durumlarda probiyotik olarak ifade edilen yoğurt, kefir gibi yiyeceklerin tüketilmesi gerektiğini ve bol su içilerek bu durumun atlatılabileceğini belirtti. AA