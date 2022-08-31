Artemis 1 ne zaman fırlatılacak NASA açıkladı! Artemis 1 neden ertelendi, ne zaman fırlatılacak? İnsanın Ay’a dönüşü gerçekleşiyor

Artemis 1 ne zaman fırlatılacak belli oldu! 29 Ağustosta arıza yaşayıp fırlatılamayan NASA'nın aya geri dönüş projesi, bu sefer planı doğru kurmak istiyor. Uzay meraklıları, Artemis 1 neden ertelendi sorusunu yöneltirken, gündem meraklıları Artemis 1 ne zaman fırlatılacak sorusunu yöneltiyor. Peki, NASA'nın Ay'a dönüş projesi Artemis 1 ne zaman fırlatılacak? İşte detaylar
ARTEMIS 1 NEDEN ERTELENDİ?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), motor arızası nedeniyle Artemis'i erteledi. 29 Ağustosta fırlatılması beklenen roket, fırlatma aracına sıvı hidrojen yakıtı yüklenmesi sırasında sorunlar yaşaması nedeniyle fırlatılmadı.
ARTEMIS 1 NE ZAMAN FIRLATILACAK?
NASA'nın 10 yıldır üzerinde çalıştığı ve Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis 1, 3 Eylül 2022 (cumartesi) saat 14.17'de Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılacak.
ARTEMIS 1 NEDİR?
Artemis 1 (resmi olarak Artemis I) , ajansın Orion MPCV ve Space Launch System ağır kaldırma roketinin ilk entegre uçuşu olan, NASA'nın Artemis programı için planlanmış bir mürettebatsız test uçuşudur.
Eskiden Exploration Mission-1 (EM-1) olarak bilinen görev, Artemis programının tanıtılmasının ardından yeniden adlandırıldı. Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Kalkış Kompleksi 39B'den (LC-39B) gerçekleştirilecek ve bir Orion uzay aracı, 6 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacak ve görev uzunluğu toplam 25.5 gün olacak.