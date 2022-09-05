Artemis 1 neden ertelendi? Artemis 1 ne zaman fırlatılacak NASA tarih verdi! Ay Görevi bir kez daha ertelendi!

Artemis 1 ertelendi ve birçok kişi, Ay Görevi için umutlarını yitirmiş durumda. Tekrardan ertelenmesinden sonra Artemis 1 fırlatma tarihi için yeni tarih verildi. Peki, Artemis 1 ne zaman fırlatılacak? Artemis 1 neden ertelendi? İşte NASA Ay Görevi hakkında yeni detaylar...
ARTEMIS 1 NEDEN ERTELENDİ?
Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), motor arızası nedeniyle Artemis'i erteledi. 3 Eylülde fırlatılması beklenen roket, fırlatma aracına sıvı hidrojen yakıtı yüklenmesi sırasında sorunlar yaşaması nedeniyle fırlatılmadı.
ARTEMIS 1 NE ZAMAN FIRLATILACAK?
NASA, yıllar sonra yeniden insanlı Ay görevlerine başlayacak. Bu amaçla geliştirilen Orion kapsülü, pazartesi günkü başarısız denemenin ardından bugün yeniden uzaya fırlatılacaktı. Ancak, NASA'dan yapılan son açıklamada yakıt sızıntısı nedeniyle test uçuşunun yeniden ertelendiği belirtildi.
Bir sonraki deneme için NASA şu tarihleri verdi:
Eylül 19 ile 4 Kasım 2022 tarihleri arası ( 29-30 Eylül dışında)
17-31 Kasım 2022 tarihleri arası (24, 25, 26 ve 28 Kasım değil)
ARTEMIS 1 NEDİR?
Artemis 1 (resmi olarak Artemis I) , ajansın Orion MPCV ve Space Launch System ağır kaldırma roketinin ilk entegre uçuşu olan, NASA'nın Artemis programı için planlanmış bir mürettebatsız test uçuşudur.
Eskiden Exploration Mission-1 (EM-1) olarak bilinen görev, Artemis programının tanıtılmasının ardından yeniden adlandırıldı. Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Kalkış Kompleksi 39B'den (LC-39B) gerçekleştirilecek ve bir Orion uzay aracı, 6 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacak ve görev uzunluğu toplam 25.5 gün olacak.