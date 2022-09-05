Artemis 1 neden ertelendi? Artemis 1 ne zaman fırlatılacak NASA tarih verdi! Ay Görevi bir kez daha ertelendi!

ARTEMIS 1 NEDİR?

Artemis 1 (resmi olarak Artemis I) , ajansın Orion MPCV ve Space Launch System ağır kaldırma roketinin ilk entegre uçuşu olan, NASA'nın Artemis programı için planlanmış bir mürettebatsız test uçuşudur.

Eskiden Exploration Mission-1 (EM-1) olarak bilinen görev, Artemis programının tanıtılmasının ardından yeniden adlandırıldı. Fırlatma, Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Kalkış Kompleksi 39B'den (LC-39B) gerçekleştirilecek ve bir Orion uzay aracı, 6 gün boyunca Ay yörüngesinde kalacak ve görev uzunluğu toplam 25.5 gün olacak.