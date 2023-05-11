İstanbul'da CHP'li Kadıköy Belediyesi Gönüllü Merkezi'nde sekreter olarak çalışan Canan D. 2014- 2019 arasında meclis üyesi olan annesinin de yakın arkadaşı olan Müdür Engin B. tarafından işten çıkarılma tehdidiyle önce tacize sonra da organizasyon bahanesiyle götürüldüğü otelde tecavüze uğradı. Sesini duyurmak isteyen talihsiz kadına mobbing yapıldı.Ne CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ne de Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, tecavüze uğrayan personelin çığlığına kulak vermedi. Bunun üzerine Canan D., geçen yıl temmuzda soluğu savcılıkta aldı. Kendisini işten çıkarma tehditleriyle önce taciz, ardından da tecavüz eden Engin B. hakkında şikâyetçi oldu. Yargıya intikal eden skandalla ilgili soruşturma devam ederken Canan D. şikâyet dilekçesinde şunları anlattı: "Ben işimi seviyorum. Bunu da herkes biliyor. Bana tecavüz eden müdür, annemin de arkadaşı.Ben tacizler başlayınca anneme yerimi değiştirmek istediğimi ilettim. Müdür Bey bunu öğrenince 'Burası Canan için çok rahat ve iyi. Ben ona burada abilik yapıyorum. Bir yere kıpırdamasın, rahatını bozmasın' demiş. Tacizler bir süre sonra her organizasyonda fiziki bir hâl aldı. Tuvalette ve otelde sistematik tecavüzüne uğradım. Sesimi duyurmak için Belediye Başkanımız Şerdil Dara Odabaşı'na gittim. Ama benimle görüşmeyi kabul etmedi. Aradım açmadı. Konuyu anlatan mesaj attım, ama bir saniye olsun 'Kızım sen ne istiyorsun?' diye sormadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar konuyu çıkardım. Ama o da ilgilenmedi. Ben 35 yaşındayım ve bana artık mobbing yapılmaya başlandı. Artık dayanacak gücüm kalmadı. Beni hasta gibi göstermek istiyorlar."