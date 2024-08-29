Artvin’de 502 kilogram esrar ele geçirildi: 2 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Artvin'de Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu imalat ve ticaretine yönelik 'Narkoçelik-36 Operasyonu' düzenlendiğini belirtti. Buna göre; belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

"AZİZ MİLLETİMİZİN BİLMESİNİ İSTERİM Kİ ZEHİR TACİRLERİNİ TEMİZLEMEYE KARARLIYIZ"

Yapılan aramalarda 502 kilogram esrar ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Aziz milletimizin bilmesini isterim ki ülkemizi zehir tacirlerinden temizlemeye kararlıyız. Ülkemizin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" dedi.