Artvin’de atıl tünel inşa edildi: Mantar üretim merkezi oldu

2012 yılında hizmete giren Deriner Barajı'nın inşaatı sırasında Artvin-Yusufeli karayolunun güzergâhı değiştirilerek kullanımdan kaldırılan Oruçlu Tüneli atıl durumda kaldı. Daha sonra tünel sahip olduğu uygun altyapı yapılarak mantar üretimi için bir merkez haline getirildi. Tünelin 150 metrelik bölümü, kompost üretimi, kurutma, soğutma ve paketleme gibi işlemler için kullanılırken, diğer 150 metrelik kısmında özel odalar yapılarak istiridye mantarı üretimi gerçekleştiriliyor, süreç tünel içinde entegre bir şekilde yürütülüyor. Bölgedeki 29 üreticinin seralarında yapılan üretim, Artvin'i istiridye mantarı üretiminde bölgesel bir merkez haline getiriyor. Proje, yerel kalkınmaya ve ekonomik büyümeye önemli katkı sağlıyor.

TESİS EKONOMİYE DEĞER KATIYOR

Teisi ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi alan Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, tünelde yılda yaklaşık 45 ton istiridye mantarı üretildiğini belirtti. Vali Ergün "Daha önce üreticilerimiz kompostu il dışından temin ediyordu, bu da hem maliyeti artırıyor hem de sürdürülebilirliği zorlaştırıyordu. Şimdi ise üreticilerimiz kendi ihtiyaçlarını karşılayabiliyor ve daha fazla üretim yapabiliyor. Artvin'de toplam 29 mantar üreticimiz var. Hepsi seralarında üretimlerini sürdürüyor ve hiçbir pazarlama sorunu yaşamıyorlar. Üretilen mantarlar ulusal marketlere ulaştırılıyor. Bu tesis, yıllık yaklaşık 7,5-8 milyon liralık bir ekonomik değer sağlıyor" dedi.

Artvin İli Mantar Üreticileri Kooperatifi Başkanı Fuat Beyaz ise tünelin mantar üretimi için uygun koşullara sahip olduğunu ifade ederek, "Burası daha önce karayolu tüneli olarak planlanmıştı ancak yol güzergâhında yaşanan sorunlar nedeniyle iptal edilip atıl vaziyette kalmıştı. Yönetim kurulumuzla birlikte karar alarak burayı mantar üretimi için değerlendirdik. Tünelin 150 metrelik kısmında kompost üretimi, kurutma, soğutma ve paketleme işlemlerini yapıyoruz. Diğer 150 metrelik kısımda ise özel odalar kurarak üretimi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.