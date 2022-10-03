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Giriş Tarihi: 3.10.2022 10:38 Son Güncelleme: 3.10.2022 10:38

Artvin’de çifte vahşet: Anne ve oğlu hayatını kaybetti!

Artvin’de korkunç bir olay yaşandı. Akraba 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada kurşunların hedefi olan anne ve oğlu kurtarılamadı. Bir kişi de yaralandı...

İHA
Artvin’de çifte vahşet: Anne ve oğlu hayatını kaybetti!
Alınan bilgiye göre, Artvin'in Borçka ilçesi Demirciler köyünde akraba iki aile arasında yaşanan arazi anlaşmazlığında E.Ö. (48) fındık bahçesinde gördüğü yengesi Hanife Özkan ve din görevlisi oğlu Ali Özkan ile kızı kardeşi M.Ö'ye ruhsatsız silahla kurşun yağdırdı. Yaşanan olayda yenge Hanife Özkan ve oğlu Ali Özkan olay yerinde hayatı kaybetti. Kız kardeşleri M.Ö. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, çevrede önlem alırken, sağlık görevlileri ise ilk müdahalesini olay yerinde yaptı. Yaralı M.Ö ambulansla Borçka Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra jandarma tarafından gözaltına alınan E.Ö çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Artvin’de çifte vahşet: Anne ve oğlu hayatını kaybetti!
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