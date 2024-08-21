Artvin’de korkutan yangın: 3 ev, 3 ahır küle döndü

KISA SÜREDE BÜYÜYEREK DİĞER EVLERE SIÇRADI

Alınan bilgiye göre, gece saat 01.30 sıralarında Abdurrahman Karakaş'a ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede büyüyerek diğer evlere sıçradı. İhbar üzerine olay yerine Yusufeli Belediyesi İtfaiyesi ile Orman İşletme Şefliği itfaiye ekipleri sevk edildi.