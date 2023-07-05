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Giriş Tarihi: 6.7.2023

Arzu’nun katiline ceza indirimi yok

İlhan DEMİRCİOĞLU İlhan DEMİRCİOĞLU
Arzu’nun katiline ceza indirimi yok
Samsun Atakum'da 17 Aralık 2020'de evinden çıkan 2 çocuk annesi Arzu Aygün (36), bir daha geri dönmedi. Aygün'ün eski sevgilisi Muharrem Coşkun (38), arabasına aldığı kadını kafasına bir kurşun sıkarak öldürdü. Cesedi ise ormanlık alana attı. Gözaltına alınan eski sevgilisi Coşkun cinayeti itiraf ederek, cesedin yerini ve cinayetin ayrıntılarını polislerle paylaştı. Tutuklanan Coşkun, yargılandığı Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.



YARGITAY ONADI
Coşkun'un avukatları, cezayı fazla bularak Yargıtay'a itirazda bulundu. Yargıtay, 'kasten adam öldürmek'ten verilen cezayı onadı. Aygün ailesinin avukatı Özlem Sezgin Azal, "Karar yürekleri bir nebze soğutacak' dedi.

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Arzu’nun katiline ceza indirimi yok
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