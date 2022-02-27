Asansör faciasında müteahhide 15 yıl

8 ve 4 yaşlarındaki iki küçük kardeş, inşaatın su dolu asansör boşluğuna düşüp boğularak öldü. Bilirkişinin, “Önlem almalıydı” dediği müteahhit Orhan Akyol’a 15 yıl hapis istendi
İstanbul'daki yürek burkan olay, 8 Mart 2021'de ÇekmeköyMimar Sinan Mahallesi'nde yaşandı. Hasan (4) ve Hüseyin Büyür (8) kardeşler yapımı tamamlanmamış inşaatın içi suyla dolmuş asansör boşluğuna düşerek öldü. Anne Hatice Büyür'ün kahreden feryatları hafızalarda tazeliğini korurken, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilişkini soruşturmasını tamamladı. İnşaatın müteahhidi ve sorumlusu Orhan Akyol, Ekim 2015'te inşaata başladığını, inşaat çevresini yaklaşık 2 metrelik tahtayla çevirdiklerini söyledi. Sonrasında inşaat ruhsatını aldığı kişi ile davalık olup inşaatın mühürlenerek durdurulduğunu belirten Akyol, inşaat sahasına girmelerinin hukuken mümkün olmadığını ve çocukların hayatını kaybetmesine dair bir kusuru, hatası ya da ihmali olmadığını öne sürdü. 8 gün tutuklu kalan Orhan Akyol tahliye edildi.
İHMALİ VAR, ASLİ KUSURLU
İddianamede, ihmalin acı gerçeğini gün yüzüne çıkaran bilirkişi raporu da yar aldı. İnşaat sahasına girişi engelleyecek güvenlik önlemlerinin alınmadığı, asansör boşluklarının gerektiği gibi kapatılmadığı, inşaat alanı çevresinde, içerisinde uyarıcı ve önleyici levha, bariyer ve ikazların bulunmadığı kaydedildi. "Açılan dava sonuçlarını bekleyeceğine gerekli önlemleri alınması gerekirdi" değerlendirmesi yapılarak Akyol'un asli kusurlu olduğu belirtildi. Savcılık, Orhan Akyol hakkında, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.
YARGITAY'DAN EMSAL KARAR
EV bakmak için girdikleri apartmanda asansör düşünce 3 vatandaş hafif yaralandı. Asansörde, taşıma kapasitesini gösterir levha ve taşıyabileceği yük aşıldığında çalışmasını önleyecek sistemin bulunmadığı tespit edildi. Asansörün periyodik bakımını yapan firma yetkilisi ile yıllık kontrolünü yaptırmadığı tespit edilen apartman yöneticisi hakkında dava açıldı. Mahkeme, yetkili ile yöneticiyi asli kusurlu buldu ve mahkumiyetlerine hükmetti. Karar temyiz edildi. Yargıtay, temyiz itirazlarını reddetti, ancak sanıkların mesleki faaliyetlerinden yasaklanmasını kanuna aykırı buldu ve mahkemenin verdiği kararı bozdu. İlker TURAK / SABAH