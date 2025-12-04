ASGARİ ÜCRET 2026 SON DAKİKA! Asgari ücret için 6 farklı zam senaryosu

ASGARİ ÜCRET ZAMMI İÇİN SON TAHMİNLER

Asgari ücrete kasım ayı yıllık enflasyon rakamı doğrultusunda zam yapılması halinde 28 bin 971 TL'ye çıkacak. Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak belirlendi. Bu orana göre yapılması halinde 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanan asgari ücret, 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olarak hesaplanıyor.

E

ğer sene başında olduğu gibi yüzde 30'luk bir artış yaşanırsa bu kez asgari ücret 28 bin 735 TL, brüt ücretin ise 33 bin 807 TL oluyor.