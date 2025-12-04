Asgari ücret ilk toplantı tarihi belli oldu! 2026 zammı için ilk asgari ücret toplantısı ne zaman?

SON ENFLASYON VERİLERİ SONRASI ASGARİ ÜCRETE ZAM ORANI ÖNGÖRÜLERİ

TÜİK tarafından açıklanan son TÜFE rakamları ile de enflasyonda 5 aylık veri belli oldu.

Kasım ayı enflasyonu yüzde 0,87 arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 31,07 oldu.

Asgari ücret halihazırda bir işçi için brüt 26.005,50 TL, net 22.104,67 TL düzeyinde uygulanıyor. İşveren açısından toplam maliyet ise 30.621,48 TL olarak hesaplanıyor; brüt ücretin yanı sıra sosyal güvenlik primi ve işveren işsizlik sigortası fonu ödemeleri bu tutara dahil ediliyor.

Enflasyon rakamlarının ardından asgari ücrete yapılacak zam oranı da netleşti. Asgari ücrete Temmuz ayında bir artış yapılmadığı için yıllık enflasyona göre bir zam yapılması bekleniyor.

Bu doğrultuda asgari ücret, yüzde 31,07'lik zam oranı baz alındığında 28 bin 971 TL olacak.