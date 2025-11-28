ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA! 2026 asgari ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

Asgari ücret görüşmeleri yaklaşırken, milyonlarca işçi ve işveren yapılacak zam oranına odaklandı. Bu yıl 22 bin 104 TL olarak uygulanan net ücret için birden fazla zam formülü konuşuluyor. Peki, yeni asgari ücret yüzde kaç zamlanacak? İşte öne çıkan agari ücret zammı formülleri...
Türkiye'de milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret görüşmeleri için takvim giderek yaklaşıyor. Geçmiş yıllara bakıldığında komisyon 1 Aralık ile 5 Aralık arasında ilk toplantısını yapıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla bir araya gelecek. İlk toplantıda ekonomik veriler, enflasyon, yaşam maliyetleri ve piyasa beklentileri değerlendirilecek.
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.
Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.
TCMB'nin yeni enflasyon beklentisine göre de asgari ücret yüzde 31 ila yüzde 33 arasında bir zam yapılacak.
22.104 TL olarak belirlenen asgari ücrete 2026 yılında;
Yüzde 24 oranında zam yapılırsa 27.408,96 TL'ye
Yüzde 28 oranında zam yapılırsa 28.294 TL'ye
Yüzde 31 oranında zam yapılırsa 28.956,24 TL'ye
Yüzde 32 oranında zam yapılırsa 29.177,32 TL'ye
Yüzde 33 oranında zam yapılırsa 29.398,32 TL'ye
Yüzde 35 oranında zam yapılırsa 29.840 TL'ye
Yüzde 40 oranında zam yapılırsa 30.945,60 TL'ye yükselecek.