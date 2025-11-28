ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI HESAPLAMA! 2026 asgari ücreti ne kadar olacak, yüzde kaç artacak?

ASGARİ ÜCRET ZAMMI ENFLASYON VERİLERİNE GÖRE BELİRLENECEK

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Ekim'de aylık enflasyon yüzde 2.55, yıllık enflasyon ise 32.87 oldu. Yıllık enflasyonun belli olması için geriye sadece 2 aylık verinin açıklanması bekleniyor.

Aralık ayında toplanacak komisyon öncesinde yıl sonu enflasyon beklentileri de yükseldi. Merkez Bankası (TCMB) 25 ila 29 arasında gerçekleşmesi beklenen 2025 yılı enflasyon tahminini yüzde 31 ila 33 arasına yükseltti.

Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan 68 ekonomist de yüzde 31,77 olan enflasyon beklentilerini kasım ayında yüzde 32,20'ye çıkardı.