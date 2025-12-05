Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısını yapacak! 2026 Ocak Asgari ücret ne kadar olacak?

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

YÜZDE 20

Asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapılması halinde, net ücret 26.584 TL'ye, brüt ücret ise 31.206 TL'ye yükselecek.

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.