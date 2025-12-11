Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanıyor. Yapılan toplantılar sonucunda milyonları etkileyecek olan maaş zammı belli oluyor. Peki, 2026 asgari ücret toplantısı ne zaman yapılacak? İşte, toplantı takvimi...
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu, her yıl Aralık ayında toplanıyor. Komisyon, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan kurul tarafından yürütülüyor fakat bu yıl işçi tarafının masada olup olmayacağı hala kesinleşmiş değil.
2026 asgari ücret zammı için ilk toplantı 12 Aralık 2025 Cuma günü yapılacak. Toplantının öğle saatleri itibarıyla başlaması bekleniyor.
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor.
Komisyon, yeni asgari ücret çalışmaları kapsamında aralık ayında belirlenen tarihlerde toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde ise başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.