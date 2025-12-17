ASGARİ ÜCRET ZAMMI 2026 | Asgari ücret son dakikaya kalmayacak! İşte masadaki en güçlü zam oranları

Özel sektörde çalışan doğrudan 8,8 milyon işçi başta olmak üzere tüm Türkiye'yi yakından ilgilendiren asgari ücret görüşmeleri yarın yapılacak toplantı ile devam edecek. Bu sene işçi tarafı Türk-İş'in yer almadığı Asgari Ücret Komisyonu perşembe günü ikinci kez bir araya gelecek. Kritik toplantı öncesinde asgari ücret zam oranının ne zaman belirleneceği merak konusu oldu.

Geçmiş yıllarda zam oranı 4. toplantıda çıkarken bu sene asgari ücretin daha erken belirlenebileceği yönünde beklenti oluştu. İşte asgari ücrete dair tüm detaylar...