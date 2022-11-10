Asgari ücret zammı için beklenti belli oldu! Yüzde 40’lık zamla... 2023 Brüt ve Net Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ve ne zaman belli olacak?

Geçtiğimiz günlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu aralıkta toplayacağını açıkladı. Milyonların merakla beklediği Ocak 2023 zammı için ilk tahminler de geliyor. İşçisinden işverenine herkes "Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ve ne zaman belli olacak?" sorularına yanıt arıyor. Artış enflasyon rakamları baz alınarak hesaplanacak. Peki, BRÜT ve NET Asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL ve ne zaman belli olacak? İşte son durum ve tüm detaylar.
ASGARİ ÜCRET SON DURUM: ARALIK AYINDA TOPLANACAK!
Bakan Bilgin konuyla ilgili soruları yanıtlarken, ocak zammının netleşeceği tarihi şöyle duyurdu:
"Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonunu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız."
EN ÖNEMLİSİ ASGARİ ÜCRETİN BELİRLENMESİ!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, konuyla ilgili son olarak şunları kaydetmişti:
"Şu anda sağ olsun Vedat Bey ekibiyle beraber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışmalarını yoğun bir şekilde devam ettiriyor. Bu çalışmalarla birlikte inşallah önümüzdeki ay ve yeni yıl, bunların arka arkaya açıklandığı aylar olacak ve buralardaki ücret politikalarımız da ne durumdaysa bunları da yine açıklayacağız. Tabii en önemlisi bunlardan asgari ücretin yeniden tespiti çalışması olacak."
ASGARİ ÜCRETE ZAM 2023 HESAPLARI İLE MASADA!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, daha önce yaptığı asgari ücret zammı açıklamalarında enflasyona dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da asgari ücret zammının daha önce görülmemiş bir şekilde yapılacağını dile getirmişti.
Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı ile ilgili bir açıklama daha geldi. İşte 'asgari ücret ne kadar olacak?' sorusuna ipucu verecek o açıklama...
ASGARİ ÜCRET 2023 ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuya ilişkin yeni bir açıklama daha yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücret zammının enflasyondaki tahribatı ortadan kaldıracağını söyledi.
Bakan Bilgin, "Aralık ayında yapacağımız zam ile enflasyonun vatandaşlarımız üzerinde yarattığı tahribatı ortadan kaldıracağız. En kapsamlı müdahaleyi yapacağız." ifadelerini kullandı.
BAKAN BİLGİN ENFLASYON VURGUSU!
Sosyal devlet olarak yüksek enflasyon kaynaklı ekonomik maliyetin, çalışanlar ve emekçiler üzerindeki yansımasını engellemek mecburiyetinde olduklarını dile getiren Bilgin daha önce şu açıklamayı yapmıştı:
"Bizim uyguladığımız sosyal politikaların esasında da bu var. Hem özel sektör ve kamudaki toplu sözleşme süreçlerine bakış açımız bu, hem de asgari ücretle gelir transferi yapmaya çalışıyoruz. Geçen yıl aralık sonunda yaptığımız tarihi asgari ücret artışıyla yüzde 50 artış yapıldı."
"Daha önemli olan da asgari ücrete kadar olan tüm ücretlerden verginin kaldırılmasıdır. Temmuzda da zam yaptık. Yeterli mi bu, enflasyon karşısında yetersiz. Onun için Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayında yeniden toplanacak, enflasyonun emekçiler üzerindeki tahribatını ortadan kaldıracak bir düzenleme yapacağız."
FARKLI BİR HAZIRLIK VAR!
"Asgari ücret konusunda beklentilerle ilgili farklı rakamlar konuşuluyor. Bu konuyla ilgili siz neler söylersiniz?" sorusuna Başkan Erdoğan'ın açıklaması şöyle oldu:
"Şu anda bu konuyla ilgili çalışmaları başta Vedat hocamız olmak üzere arkadaşlarımız yapıyorlar. İnşallah bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduğunu biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin."
ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayı boyunca görüşmelerini sürdürecek. Ortaya çıkan rakam Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayına sunulacak.
Başkan Erdoğan'ın kararını vererek Aralık ayı sonunda, asgari ücret zammını açıklaması bekleniyor.
"TELAFİ SÖZÜMÜZÜ YERİNE GETİRECEĞİZ!"
Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada enflasyonla mücadele ve refah seviyesi hakkında şu açıklamalarda bulundu:
Turizmde 50 milyon turiste doğru giden bereketli bir sezon geçiriyoruz. Bunu daha da ileri taşıyacak hazırlıklar içerisindeyiz. Bütçe açığımızı küresel salgın ve savaş şartlarına rağmen yüzde 3.5'un altında tutabileceğimiz anlaşılıyor. Yükselen enflasyon nedeniyle vatandaşımızın kaybolan refah seviyesini telafi etmekte kararlıyız. Aralık ayında yeni adımlar atarak telafi sözümüzü yerine getireceğiz. Bütçemizde fedakarlık yapabilecek kaynağı ayırdık.
TEMMUZ ZAMMI ASGARİ ÜCRETİ 5 BİN 500 TL'YE YÜKSELTTİ!
Asgari ücret Temmuz zammı sonrası brüt 6.471 TL net olarak ise 5.500 TL'ye yükseldi Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için aralık ayında yeniden toplanacak.
ASGARİ ÜCRET OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?
Konuyla ilgili enflasyon oranları önemli rol oynayacak. 6 aylık enflasyon verisinde ilk 3 ay geride kaldı. Yakın zamanda kasım ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor.
Şimdiye kadar açıklanan oranlarla yüzde 7,05 oranı ortaya çıktı. 6 aylık veri kesinleştiğinde hesaplar ortaya çıkacak. Ancak ocak zammı ile emekli, memur maaşları ve asgari ücretin enflasyonun üzerinde artış göstermesi bekleniyor.