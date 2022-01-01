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Giriş Tarihi: 1.1.2022 21:21 Son Güncelleme: 1.1.2022 21:41

Aşı sırası beklememek için doktoru darp etmişti! Tutuklandı

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Aşı sırası beklememek için doktoru darp etmişti! Tutuklandı

Avcılar’da aşı sırası beklememek için doktoru darp eden şahıs kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadelerini kullandı.

Avcılar'da geçtiğimiz gün aşı zamanını beklemediği için çıkan tartışma sonucunda Dr. Velit Çelebi'yi 13 nolu Aile Sağlığı Merkezi koridorunda darp eden şüpheli tutuklandı.

Yumruklu saldırıya uğrayan Dr. Velit Çelebi

Doktorun karakola başvurup şikayetçi olması üzerine gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlnarak Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürtülen soruşturma kapsamında sorgulanan şüpheli, tutuklama istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE KONULDU

Şüpheli 'kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Şüphelinin mağdur doktorun başına 6 defa yumrukla vurulduğu, tespit edildi.

BAKAN KOCA DA PAYLAŞTI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avcılar'da görevli bir doktor arkadaşımıza saldıran M.S.E. gözaltına alınıp serbest bırakılmasından bir süre sonra tutuklanmıştır. Aşı için beklemesi gerektiği uyarısına tahammül edemeyen saldırganı kınıyoruz. Sağlık çalışanına şiddet, insan için hayat boyu utanılacak bir suçtur." ifadelerini kullandı.

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Aşı sırası beklememek için doktoru darp etmişti! Tutuklandı
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