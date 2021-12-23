Haberler Yaşam Haberleri Asılsız ihbar yapan şimdi yandı
Giriş Tarihi: 24.12.2021

Asılsız ihbar yapan şimdi yandı

Asılsız ihbar yapan şimdi yandı

İki kafadar heyecan yaşamak için bomba süsü verilmiş bir paket hazırladı. 155 Polis İmdat Hattı’nı arayarak bomba ihbarı yaptı. Asılsız ihbardan yargılanan gençler beraat etti. Ama Yargıtay beraat kararını bozdu

8 Ağustos 2015 günü muhtarlık önündeki parkta şüpheli paket olduğu ihbarı alan polis ekipleri hemen olay yerine giderek çevrede güvenlik önlemi aldı. Alınan önlemin ardından bomba imha uzmanı, paketi incelemeye aldı. Pakete bomba süsü verildiği, içerisinde patlayıcı madde olmadığını anlaşıldı. Polis paketin İ.Ç. ve S.Y. tarafından şaka amaçlı hazırlandığı ortaya çıkardı. Polis ekiplerini uzun süre oyalayan iki kafadar polis ekiplerince gözaltına alındı. Cumhuriyet Savcısı, asılsız ihbarda bulunan iki şüpheli hakkında iddianame hazırladı. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'Halk arasında korku ve panik yaşatmak amacıyla tehdit' suçundan hâkim karşısına çıkan iki sanık, beraat etti. Cumhuriyet Savcısı'nın temyiz müracaatı üzerine devreye giren Yargıtay 8. Ceza Dairesi şaka için bomba süsü verilmiş paket hazırlayan gençlere verilen beraat kararının yasaya aykırı olduğu vurgulandı. Kararda Türk Ceza Kanunu'nun 271. maddesinde düzenlenen suçun gözetilmediği belirtildi. Mahkeme kararı oy birliği ile bozuldu.

ASILSIZ İHBARA 3 YIL HAPİS CEZASI
Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) asılsız ihbarı kapsayan 271. Maddesi'nde şu ifadeler yer alıyor: "İşlenmediğini bildiği bir suçu, yetkili makamlara işlenmiş gibi ihbar eden ya da işlenmeyen bir suçun delil veya emarelerini soruşturma yapılmasını sağlayacak biçimde uyduran kimseye üç yıla kadar hapis cezası verilir." İHA

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den dolardaki sert düşüşle ilgili açıklama: Faizcilere tokat gibi yanıt oldu
Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye Ateş vahşi pitbull saldırısına uğramıştı! Acılı baba konuştu!
Bolu'da göz doktoru saldırıya uğramıştı! Bakan Koca tutuklandığını duyurdu!
Son dakika: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi açıkladı! Önder Karaveli ile devam edilecek mi?
Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlandı! Yüzlerce terör örgütü mensubunun mal varlıkları donduruldu
Son dakika | Meteoroloji uyarmıştı! İstanbul'da kar yağışı etkili oluyor: İstanbul beyaz büründü
İngiltere'de mide bulandıran olay! Ünlü restoran zincirindeki ürün görenleri şaşkına çevirdi
Son dakika: 23 Aralık koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum
Soru yazının sonunda
Son dakika: Kartal geriden gelip kazandı! Önder Karaveli geldi, Beşiktaş çıkışa geçti
ARKADAŞINA GÖNDER
Asılsız ihbar yapan şimdi yandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA