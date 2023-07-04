Aşırı hız Görkem’i canından etti

İstanbul Bakırköy'de Ataköy Rauf Orbay Caddesi'nde Kurban Bayramı'nın son günü yaşanan kaza şöyle gelişti. Bayramın son günü, kuzenleriyle birlikte gezmeye çıkan Güngör Dikbaş (20) ve kardeşi Görkem Dikbaş (14) dönüş yolunda arızalanan aracı kenara çekerek çekici beklemeye başladı. Ağabey Güngör ve kuzenler araçtan inerken Görkem 'başım ağrıyor' diyerek araçta kaldı. Kuzenlerden Musa, aracın önüne geçerek araçlara yavaşlamaları için işaret ettiyse de bir aracın hızına engel olamadı. Selektör yaparak gelen Irak uyruklu Muatasım Mohammed Ahmed idaresindeki araç, Görkem'in bulunduğu araca ve ağabeyine çarparak takla attı. Araç bir başka araca çarparak durabildi. Görkem Dikbaş, olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralanan ağabeyi Güngör Dikbaş ise kaldırıldığı Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakıma alındı. Olaydan sonra gözalltına alınan sürücü Muatasım Mohammed Ahmed tutuklandı. Sürücünün daha önce de aşırı hız kaynaklı vukuatları olduğu ve uyarılara aldırış etmediği için oturduğu siteye araçla girişinin yasaklandığı öğrenildi.Görkem Dikbaş, önceki gün Silivri'de düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Görkem'in amcası Ali Dikbaş, "Psikolojik olarak ne halde olduğumuzu size kelimelerle ifade edemem. Yıkıldık. Ağabeyi 4 gündür yoğun bakımda. 'Kardeşin öldü' bile diyemedik. Bugün ameliyata girecek. Umarım iyi olur. Oğlumun 'Yavaş gelin' diye işaretleri işe yaramamış. O caninin ilk vukuatı değilmiş. Daha önce de hızdan cezalar yemiş. Cezasını sonuna kadar çekmesini istiyoruz" dedi.